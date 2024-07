Petelinu za umor v Kobjeglavi 23 let zapora

Koper, 18. julija - Senat okrožnega sodišča v Kopru je danes presodil, da je 61-letni italijanski državljan Adriano Petelin iz Devina pri Trstu 1. aprila 2022 v Kobjeglavi na Krasu iz koristoljubja na grozovit način umoril takrat 57-letnega Darja Grmeka. Zato mu je prisodil 23 let zapora, izgon iz države za pet let in 5000 evrov denarne kazni. Sodba še ni pravnomočna.