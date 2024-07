Na NZS predstavili novosti, sodelovanje s klubi in strategijo za obdobje 2024-30

Brdo pri Kranju, 18. julija - Pred začetkom nove prvoligaške sezone so pri Nogometni zvezi Slovenije predstavili novosti v tekmovalnem sistemu, pravilnikih in delegiranju. Med drugim bo po novem mogoče zamenjati gostiteljstvo tekem. Poudarili so pomen razvoja nogometa in predstavili strategijo razvoja med letoma 2024 in 2030.