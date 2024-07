Pred svetovnim dnevom hepatitisa poziv k preventivnemu in pravočasnemu ukrepanju

Ljubljana, 18. julija - Pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) od leta 2007 vsako leto 28. julija obeležujemo svetovni dan hepatitisa. Tokrat bo potekal pod sloganom "Ukrepajte. Testirajte se. Zdravite se. Cepite se." Strokovnjaki opozarjajo, da so na voljo tako cepljenje kot učinkovita zdravila. Testiranje na okužbo pa je enostavno in dostopno.