Temperatura morja rekordno dolgo čez dan nad 30 stopinj Celzija

Ljubljana/Koper, 18. julija - Morje ob slovenski obali je že nekaj dni izrazito nadpovprečno toplo, ob tem pa so hidrologi do vključno srede izmerili rekordnih sedem zaporednih dni, ko se je temperatura morja čez dan dvignila nad 30 stopinj Celzija. Minulo noč in zjutraj se je ob nekoliko močnejših vetrovih temperatura spustila, a bi se lahko čez dan zopet približala 30.