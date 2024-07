Nevladniki zgroženi nad predolimpijskimi "čistkami" migrantov

Pariz, 18. julija - Humanitarne organizacije so zgrožene nad potezami francoske policije, ki pred začetkom olimpijskih iger prihodnji teden v Parizu odstranjuje šotorska naselja, kjer so začasno zavetje našli predvsem migranti. Po nizu prisilnih premestitev so nevladne organizacije v sredo oblasti obtožile, da izvajajo "čistko", poroča francoska tiskovna agencija AFP.