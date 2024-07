Koper, 18. julija - Policisti so bili v sredo obveščeni, da se je v oljčniku pri Loparju prevrnil traktor. Osemdesetletni voznik je zaradi hudih poškodb umrl na poti v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Koper. Odredili so sanitarno obdukcijo, so še dodali.