Mol: Zvišanje marž olajšalo poslovanje, a še ni zadostno

Murska Sobota/Koper, 18. julija - Madžarska energetska skupina Mol, ki ima v Sloveniji bencinske servise znamk Mol in Ina, pozdravlja zvišanje marž na bencin in dizel v okviru regulacije cen teh goriv na servisih zunaj avtocest. Sprememba olajšuje poslovanje, a tudi nova višina še ne omogoča investicij, so se za STA odzvali v slovenskem delu Mola.