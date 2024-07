V Energetiki Maribor začenjajo naložbo v kotel na lesno biomaso

Maribor, 18. julija - Mariborski župan Saša Arsenovič je skupaj z direktorjema mestnega holdinga Andrejem Rihterjem in Energetike Maribor Jožetom Hebarjem dopoldne slovesno položil temeljni kamen za izgradnjo kotla na lesno biomaso. Kot so ob tem poudarili vsi trije, gre za pomemben korak k diverzifikaciji virov ogrevanja in trajnostni oskrbi z energijo.