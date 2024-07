Pogačarja do tretje zmage ločijo še zahtevni trije dnevi

pripravil Aljoša Žvirc

Nica, 19. julija - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je na dobri poti, da si tretjič v karieri zagotovi zmago na prestižni dirki po Franciji. Po 18 etapah je bil zelo prepričljiv, odzval se je na vse napade tekmecev in med njimi deloval najbolj igrivo in sveže, zato Alpe in Azurno obalo že nestrpno pričakuje.