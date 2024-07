Na Krasu izbruhnil požar

Komen, 18. julija - V kraju Škrbina proti hribu Trstelj na Krasu je okoli 10. ure izbruhnil požar. Trenutno so aktivirani gasilci z Goriške oz. Nove Gorice in Šempetra, je za STA povedal poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendarmin. Dejal je, da so na terenu tudi gasilci iz južne Primorske oz. obalno-kraške regije.