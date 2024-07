V Južni Koreji gejevskemu paru priznali zgodovinsko zmago glede pravic zakoncev

Seul, 18. julija - Južnokorejsko vrhovno sodišče je danes odločilo, da zdravstveno zavarovanje vzdrževanega družinskega člana velja tudi za istospolne zveze. Sodba pomeni, da so na tem področju odpravili razlikovanje med istospolnimi in heteroseksualnimi zvezami. Aktivisti upajo, da bo to v prihodnje omogočilo legalizacijo istospolnih zvez v Južni Koreji.