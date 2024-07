PARIZ 2024: Športni praznik s številnimi tveganji

pripravil Aleksander Gasser

Pariz, 20. julija - Prireditelji olimpijskih iger v Parizu, prvih po pandemiji koronavirusa in strogih zdravstvenih ukrepih, obljubljajo športni praznik. Nastope najboljših športnikov pa spremljajo tudi številna tveganja, zato so v ospredju tudi varnost, ekologija ter politična vprašanja v francoskem in mednarodnem okolju.