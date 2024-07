Nov dan za ubežnike na Touru

Avignon, 18. julija - Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu 18. etapa od Gapa do Barcelonnetta (179,5 km). Gre za zelo razgibano traso s 3100 višinskimi metri, ki pa po vsej verjetnosti ne bo prinesla razlik v skupnem seštevku. V njem še naprej vodi slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Etapa se bo začela ob 13.20 in končala po 17.30.