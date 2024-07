Evropske borze neenotno, nafta in evro navzgor

Frankfurt/Pariz/London, 17. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi danes niso imeli enotne smeri. Vlagatelje so vznejevoljili podatki o inflaciji v Združenem kraljestvu, ki so bili višji od pričakovanih in posledično razblinili upanje, da bi britanska centralna banka kmalu začela zniževati obrestne mere. Cene nafte so se okrepile, pridobil je tudi evro.