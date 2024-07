Pogačar in Evenepoel napadla Vingegaarda, etapa ubežniku Carapazu

Avignon, 17. julija - Vodilni kolesar na dirki po Franciji, slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je tudi v etapi, ki je pripadla ubežnikom, napadel svoje najbližje tekmece, to pa je storil tudi Belgijec Remco Evenepoel in proti Pogačarju pridobil deset sekund. Sedemnajsto etapo je sicer dobil Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).