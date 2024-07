Izrael izpustil 16 palestinskih talcev iz Gaze

Jeruzalem, 17. julija - Izraelske sile so danes izpustile 16 palestinskih talcev, ki poročajo, da so jih Izraelci v zaporih mučili, zlorabljali in poniževali. Iz palestinskega Rdečega polmeseca (PRCS) so sporočili, da je 13 ljudi potrebovalo zdravniško pomoč in da so jih prepeljali v bolnišnico Al Aksa v kraju Deir al Balah v osrednjem delu Gaze.