Festival Fuga se je končal s podelitvijo strokovnih nagrad

Koper, 18. julija - V Kopru se je ponedeljek zaključil 5. Festival Fuga, ki je gostil več kot 50 študentov umetniških akademij iz vse Evrope. Festival je postregel s šestimi večeri gledaliških predstav, med drugim so se predstavili tudi slovenski ustvarjalci. Prvič so podelili tudi strokovne nagrade, po mnenju občinstva pa so slavili Slovenci.