Demokracija o atentatu na Trumpa (18. 7.)

Ljubljana, 18. julija - Metod Berlec v komentarju Levičarsko demoniziranje Trumpa je pripeljalo do streljanja nanj piše o vzrokih za atentat na republikanskega predsedniškega kandidata in nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Avtor meni, da so za incident odgovorni predvsem "levičarski mediji", ki so bili do Trumpa kritični.