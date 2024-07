Ministrstvo za delo pripravilo spremembe predpisov za delo na gradbiščih v času visokih temperatur

Ljubljana, 17. julija - Ministrstvo za delo bo v teh dneh v javno razpravo posredovalo predlog zakona o varnosti in zdravju na začasnih in premičnih gradbiščih ter še dva predpisa. Pristojni med drugim predlagajo uvedbo ohlajevalnih prostorov in zagotavljanje brezplačnih brezalkoholnih napitkov za gradbene delavce v primeru dela na prostem v času visokih temperatur.