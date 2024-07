Vlada z več sredstvi za helikoptersko pomoč in pomožno policijo

Ljubljana, 17. julija - Vlada je na današnji seji odločila o prerazporeditvah sredstev v letošnjem državnem proračunu policiji, in sicer za zagotavljanje helikopterske nujne medicinske pomoči in pomožno policijo, izhaja iz sporočila po seji vlade. Skupno so za to namenili nekaj več kot devet milijonov evrov.