V Škocjanu in Metliki s predstavniki države o romskih vprašanjih

Metlika/Škocjan, 17. julija - Predstavniki države so se danes mudili v občinah Metlika in Škocjan, kjer so spregovorili o urejanju vprašanj, povezanih z romsko skupnostjo. Minister Boštjan Poklukar je občini Škocjan med drugim obljubil večjo aktivnost policije pri skrbi za varnost občanov.