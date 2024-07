V prometni nesreči na Gorenjskem umrl 50-letni voznik osebnega avtomobila

Brnik, 17. julija - V prometni nesreči, ki se je nekaj čez 11. uro zgodila na letališki obvoznici med Kranjem in Spodnjim Brnikom, je zaradi hudih poškodb umrl 50-letni voznik osebnega avtomobila. Med vožnjo je zapeljal na nasprotno vozišče in čelno trčil v avtomobil, v katerem so bili državljani Singapurja. Cesta je bila zaprta okoli tri ure, so sporočili s PU Kranj.