Vlada razglasila 28. september za dan civilne obrambe

Ljubljana, 17. julija - Vlada je na današnji redni seji razglasila 28. september za dan civilne obrambe, so sporočili. Za ta dan so se odločili, saj je bil na ta datum leta 1990 sprejet ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev k ustavi na področju ljudske obrambe, ki je sicer temeljni dokument za obrambno načrtovanje, so pojasnili v sporočilu za javnost.