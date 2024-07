Kitajska prekinila pogovore z ZDA o preprečevanju širjenja jedrskega orožja

Peking, 17. julija - Kitajska je do nadaljnjega prekinila pogovore z ZDA o preprečevanju širjenja jedrskega orožja in nadzora nad njim, je danes izjavil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian. Kot razlog je navedel nedavno ameriško prodajo orožja Tajvanu ter dodal, da ta "resno škoduje interesom Kitajske in vzajemnemu zaupanju".