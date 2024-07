V Ukrajini pogrešanih več kot 40.000 ljudi

Kijev, 17. julija - V Ukrajini trenutno pogrešajo približno 42.000 ljudi, v oceno pogrešanih so vključeni tako civilisti kot vojaki, je danes sporočilo ukrajinsko notranje ministrstvo. Število pogrešanih se je zmanjšalo, potem ko so identificirali več tisoč vojnih ujetnikov, ki so bili zajeti v spopadih z ruskimi silami od februarja leta 2022.