Občini Braslovče in Polzela bosta zagotovili poplavno varnost na območju med Ločico ob Savinji in Letušem

Polzela/Braslovče, 17. julija - Predvidoma do konca leta bo izbran izvajalec del za izvedbo ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti na območju med Ločico ob Savinji in Letušem. Vrednost projekta, v katerem sodelujeta občini Braslovče in Polzela, znaša skoraj 30 milijonov evrov, financirala ga bo država iz načrta za okrevanje in odpornost.