Leto po ujmi: Največja naravna nesreča v zgodovini države v številkah

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 30. julija - Poplave in plazovi, ki so 4. avgusta lani po intenzivnem deževju prizadeli 183 občin in vzeli šest življenj, so povzročili za tri milijarde evrov neposredne škode, upoštevajoč vse vidike naravne nesreče, pa je bila škoda ocenjena na okoli 9,9 milijarde evrov. STA objavlja nekatere številčne podatke, povezane z ujmo.