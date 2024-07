Predsedniku španske nogometne zveze po slavju dvoletni suspenz

Madrid, 17. julija - Španski nogometaši in navijači so bučno slavili naslov evropskih prvakov v nogometu. A le 24 ur kasneje je športno nogometno razsodišče v Španiji predsednika zveze Pedra Rocho kaznovalo z dvoletno prepovedjo delovanja v nogometu. Po pisanju španskih medijev odločitev ni pravnomočna in se lahko preseli na sodišče.