Prenos v živo - izjava za medije ministra Mesca

Ljubljana, 17. julija - V video servisu STA bo danes ob 15. uri dostopen prenos v živo izjave ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca o pripravah sprememb na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in dodatnih ukrepih za zaščito delavcev pri delu na gradbiščih v času povišanih temperatur.