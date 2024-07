Na Tajskem odmeva zastrupitev šestih turistov s cianidom

Bangkok, 17. julija - V luksuznem hotelu v Bangkoku so v torek v enem od apartmajev odkrili trupla šestih Vietnamcev, treh moških in treh žensk. Potem ko prvotna preiskava ni pokazala znakov nasilja, je tajska policija sedaj prišla do sklepa, da je ena od žrtev s cianidom v čaju zastrupila preostalih pet, nato pa strup zaužila še sama, poročajo tuje tiskovne agencije.