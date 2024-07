Ljubljana, 17. julija - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec bo danes ob 15. uri v prostorih ministrstva na Štukljevi 44 dal izjavo za medije o pripravah sprememb na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in dodatnih ukrepih za zaščito delavcev pri delu na gradbiščih v času povišanih temperatur, so sporočili z ministrstva.