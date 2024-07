Zaradi hude prometne nesreče zaprta letališka obvoznica

Brnik, 17. julija - Na letališki obvoznici med Kranjem in Spodnjim Brnikom se je nekaj čez 11. uro zgodila huda prometna nesreča. Po prvih podatkih sta bili v nesreči udeleženi dve vozili, v katerih je bilo več oseb. Cesto so do nadaljnjega popolnoma zaprli, obvoz pa je urejen, so za STA povedali na Policijski upravi (PU) Kranj.