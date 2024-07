Na Gorenjskem več okužb s tularemijo ali zajčjo mrzlico

Ljubljana/Kranj/Škofja Loka, 17. julija - Na Gorenjskem so v zadnjem mesecu zaznali več primerov nalezljive bolezni tularemije ali zajčje mrzlice. Večina je povezanih z intenzivnejšim prašenjem ob košnji in spravilu sena. Primeri se zaenkrat pojavljajo na območju Sorškega polja, so zapisali na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja (NIJZ).