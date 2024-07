Del slovenskih zapornikov poletno vročico preživel v naravi

Ljubljana, 17. julija - Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je v zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in Maribor ter v prevzgojnem domu Radeče za skupine obsojencev in mladoletnikov v vročem poletnem času organizirala različne pohode zunaj zavodov, so danes sporočili iz uprave.