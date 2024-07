Ljubljanska borza: Petrolove delnice SBI TOP dopoldne potisnile navzdol

Ljubljana, 17. julija - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju znižali, indeks SBI TOP je do 11.30 nazadoval za 0,67 odstotka. Indeks je navzdol potisnila pocenitev Petrolovih delnic, katerih tečaj se po torkovi krepki rasti danes znižuje za štiri odstotke. Vlagatelji so za zdaj največ povpraševali po delnicah NLB.