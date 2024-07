Leto po ujmi: Nujna obnova za večjo varnost ob prihodnjih ujmah

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 30. julija - V nedeljo bo minilo leto dni od najhujših poplav v zgodovini Slovenije. Po interventnem ukrepanju in hitri finančni pomoči države po ujmi danes prizadete občine in prebivalci od države terjajo učinkovito obnovo za prihodnjo večjo varnost ob ujmah, prav tako si želijo manj birokratskih postopkov. Za vse to si prizadeva tudi država.