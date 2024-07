Japonski dijaki zaradi izredno pekočega čipsa pristali v bolnišnici

Tokio, 17. julija - V Tokiu so v torek 14 dijakov prepeljali v bolnišnico, ker so jedli izredno pekoč čips, ki ga je eden od dijakov prinesel v šolo. Vse so obravnavali zaradi blažjih simptomov. Podjetje, ki proizvaja čips, se je že opravičilo za morebitne nevšečnosti, poroča britanski BBC.