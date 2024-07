Telekom Slovenije v prvem polletju zabeležil rekordno število kibernetskih napadov

Ljubljana, 17. julija - V centru kibernetske varnosti in odpornosti Telekoma Slovenije so v prvi polovici leta zabeležili rekordno število kibernetskih napadov in varnostnih incidentov. Varnostnih dogodkov je bilo za trikrat več kot v enakem obdobju lani, trend pa se stopnjuje, opozarjajo. Kot ugotavljajo, si napadalci vse pogosteje pomagajo z umetno inteligenco.