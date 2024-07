Ljubljana, 17. julija - Od četrtka do nedelje bo na Škotskem potekal zadnji major sezone v golfu. Zmagovalec odprtega prvenstva Velike Britanije ali na krajše The Opna bo prejel 2,85 milijona evrov in pokal Claret Jug, ki je v svetu golfa ob zelenem suknjiču iz Augusta najbolj zaželena lovorika.