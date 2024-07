Armani in Dior pod drobnogledom zaradi domnevnih nepoštenih poslovnih praks

Rim, 17. julija - Italijanski pristojni organi so zaradi domnevnih nepoštenih poslovnih praks danes izvedli preiskave na sedežih modnih velikanov Giorgio Armani in Christian Dior. Podjetji naj bi sodelovali z dobavitelji, ki preobremenjujejo in nezadostno plačujejo svojo delovno silo, poročajo tuje tiskovne agencije.