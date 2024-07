Evropski revizorji ugotavljajo le delno uspešnost glede obnovljivega vodika

Luxembourg, 17. julija - EU je bila pri zagotavljanju gradnikov za trg obnovljivega vodika deloma uspešna. Evropska komisija je sicer sprejela številne ukrepe, vendar so po celotni verigi še težave, EU pa verjetno ne bo dosegla ciljev glede proizvodnje in uvoza vodika za leto 2030, meni Evropsko računsko sodišče. Komisijo poziva k preverbi stanja in prilagoditvi ciljev.