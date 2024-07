Nad New Yorkom viden meteor

New Jersey, 17. julija - Nad New Yorkom je v torek zjutraj bil viden meteor. Pojav so spremljali tresljaji in zvoki, podobni grmenju, so ob sklicevanju na priče poročali lokalni mediji. Ameriška vesoljska agencija Nasa je poudarila, da pojav ni predstavljal nevarnosti za prebivalce mesta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.