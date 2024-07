Podpisana pogodba za adaptacijo pritličja Zdravstvenega doma Metlika

Metlika, 17. julija - Županja Občine Metlika Martina Legan Janžekovič in direktor podjetja PAM Aleš Plavec sta v torek podpisala pogodbo za adaptacijo prostorov v pritličju starega dela objekta Zdravstvenega doma Metlika. Obstoječi pritlični prostori so namreč dotrajani in kot taki ne ustrezajo več sodobnim zahtevam in standardom za izvajanje zdravstvene dejavnosti.