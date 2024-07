Poškodovani kolesar v prometni nesreči v Mariboru življenjsko ogrožen

Maribor, 17. julija - V Mariboru se je v torek ob približno 19. uri zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčila voznik osebnega avtomobila in 73-letni kolesar. Z reševalnim vozilom so huje poškodovanega 73-letnika, ki je življenjsko ogrožen, odpeljali v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.