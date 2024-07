Občina Polzela bo zagotovila poplavno varnost na območju med Ločico ob Savinji in Letušem

Polzela, 17. julija - Občina Polzela bo predvidoma do konca leta izbrala izvajalca del za zagotavljanje poplavne varnosti na območju med Ločico ob Savinji in Letušem. Vrednost projekta znaša skoraj 30 milijonov evrov, financirala pa ga bo država iz načrta za okrevanje in odpornost. Trenutno čakajo na pridobitev gradbenega dovoljenja, je za STA povedal župan Jože Kužnik.