Cene nafte stabilne

Singapur, 17. julija - Cene surove nafte so v današnjem trgovanju ostale stabilne. Cene severnomorske nafte brent so po poročanju Reutersa ostale blizu enomesečnega dna, ki so ga dosegle v torek. Na razpoloženje na trgu so sicer na eni strani vplivali znaki manjše rasti povpraševanja na Kitajskem in na drugi strani obeti, ki kažejo na zmanjšanje zalog nafte v ZDA.