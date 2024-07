V Celju se pripravljajo na gradnjo kolesarskega mostu čez Savinjo

Celje, 28. julija - Ob Partizanski cesti v Liscah pri Celju, na desnem bregu Savinje nasproti Špice, potekajo pripravljalna dela za postavitev platoja, na katerem bodo sestavili in nato tudi postavili nov kolesarski most čez Savinjo. To je najzahtevnejši del projekta v sklopu izgradnje nove 10,8 kilometra dolge kolesarske povezave Celje-Žalec.