Newyorške borze končale navzgor

New York, 16. julija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Dow je danes dosegel še eno rekordno rast zaradi optimističnega odziva na poročila o pozitivnih dobičkih, ki so okrepila tudi optimizem glede vse večje verjetnosti znižanja obrestnih mer v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.