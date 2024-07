Demokratski senator iz New Jerseyja spoznan za krivega korupcije

New York, 16. julija - Newyorška zvezna porota je danes demokratskega senatorja iz sosednje države New Jersey Boba Menendeza spoznala za krivega v vseh 16 točkah obtožnice, ki ga je bremenila korupcije. Obtožnica je demokratu med drugim očitala prejemanje podkupnin, oviranje preiskave, izsiljevanje in delovanje kot agent tuje vlade.