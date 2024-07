Evropske borze v rdečem, cenejša nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 16. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes znižali. Vlagatelji premlevajo najnovejše podatke o trgovini na drobno v ZDA in napoved svetovne gospodarske rasti, pri čemer ohranjajo pričakovanje, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve jeseni znižala obrestne mere. Nafta in evro sta se pocenila, zlato pa je doseglo nov rekord.